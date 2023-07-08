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ВС России отразили еще несколько атак ВСУ

ВС России отразили еще несколько атак ВСУ

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Российские войска отразили еще несколько атак ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. В ходе безуспешных попыток организовать наступление противник понес большие потери. Это сотни военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе западного производства.

Тем временем российская артиллерия и авиация продолжает уничтожать противника на позициях. Кроме того, огонь ведется по складам боеприпасов и командным пунктам. Система ПВО продолжает исправно перехватывать ракеты Хаймерс и Ураган, прилетающие с украинской стороны.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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