Более 747 тонн гуманитарной помощи передано жителям ДНР, ЛНР и Юга Украины – МО РФ.

Российские саперы обезвредили более 52 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе – МО РФ.

Рынок РФ полностью обеспечен картофелем – Минсельхоз.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.