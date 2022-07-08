Российские военные уничтожили четыре батареи РСЗО

За сутки российские военные уничтожили по четыре батареи РСЗО и артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема ДНР.

В районе населенного пункта Лазаревка ВКС России сбили самолеты МиГ-29 и Су-25. Также средствами ПВО сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в Харбковской и Херсонской областях. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.