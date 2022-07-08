Новости последнего часа: военное положение ввели на территориях Харьковской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военное положение ввели на освобожденных территориях Харьковской области. Об этом объявила Временная гражданская администрация.

Комиссию за переводы между счетами одного человека в разных банках предлагают отменить, сообщили в Госдуме.

Экс-глава британского Минфина Риши Сунак заявил, что будет участвовать в борьбе за пост премьер-министра, рассказали в ТАСС.