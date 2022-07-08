Москвичи принесли цветы к посольству Японии, чтобы почтить память убитого бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Экс-премьера Японии ранили перед выступлением из самодельного дробовика. Стрелка сразу задержали. Синдзо Абэ потерял сознание еще в скорой, пережил две клинических смерти, переливание крови, но спасти его врачи не смогли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.