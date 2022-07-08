Российские войска поразили четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в ДНР

Российские войска поразили четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также артиллеристы уничтожили позиции противника и бронетехнику в районе Очакова. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда. За 7 июля территорию ДНР обстреляли более 40 раз. Под удары попали восемь населенных пунктов.