Минобороны РФ сообщило об ударе по позициям армии Украины в Николаеве и Очакове. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков прокомментировал, что армия РФ уничтожила до 375 украинских военных.

В результате огневого поражения в районе Очакова армия РФ уничтожила до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники. По словам Конашенкова, в районе Николаева поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны, в результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники.

По данным Минобороны, в результате высокоточного удара ВКС России в Краматорске уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса "Точка-У" и более 150 украинских военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.