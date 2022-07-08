ВСУ более 40 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска за сутки более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Они выпустили более 300 снарядов, под удары попали восемь населенных пунктов, сообщили в ДНР.

В Петровском районе Донецка украинский снаряд попал в крышу многоэтажки – несколько квартир полностью разрушены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.