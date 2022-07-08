Желая победы Киеву, Запад не дает Украине перейти к мирному процессу – Лавров

Диалог между Россией и странами НАТО не будет эффективным до тех пор, пока члены Альянса не перестанут вмешиваться в украинский конфликт и оказывать Киеву военную помощь. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил на саммите министров иностранных дел стран G20.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия открыта для обсуждения любых вопросов. В том числе в Москве готовы обсуждать тему поставок украинского зерна. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.