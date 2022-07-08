В Великобритании появились первые кандидаты на пост премьер-министра страны

В Великобритании ждут нового премьер-министра. Уже есть первые кандидаты.

Например, член британской Палаты общин Том Тугендхат выдвинул себя на пост лидера партии консерваторов и, соответственно, на должность нового премьер-министра королевства. Бывший глава кабинета Борис Джонсон подал в отставку после того, как из его правительства буквально сбежали более 50 сотрудников, включая нескольких министров.

При этом рейтинг поддержки теперь уже экс-премьера упал до исторического минимума. Положительно о нем отзывались только 19% британцев. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.