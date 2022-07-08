На Украине задержали боевиков, которые готовили теракты в Херсоне

На Украине задержаны несколько боевиков, которые готовили теракты в Херсоне. В ходе допроса выяснилось, что в планах преступников было убийство руководителя военно-гражданской администрации региона, а также организация взрывов в жилых кварталах города. Себя задержанные называли последователями Бандеры.

По словам боевиков, планы по совершению терактов они готовили несколько месяцев. Как удалось выяснить российским спецслужбам, для минирования был куплен подержанный автомобиль. Именно он должен был взорваться неподалеку от административного здания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.