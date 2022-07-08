Российские специалисты выяснят, для чего на территории Украины проводили эксперименты с вирусом Эболы. По данным следствия, занималась этим компания "Метабиота", а деньги на исследования выделялись из фонда, который возглавляет сын американского президента Хантер Байден.

Специалисты отмечают, что на Украине ни разу не было зафиксировано случаев заражения Эболой и эксперименты вряд ли были направлены на предотвращение пандемии. Следователи подозревают, что работа велась в рамках создания новых видов вирусного оружия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.