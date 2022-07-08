Глава парламентского комитета Тугендхат будет бороться за пост премьер-министра Британии

Член британской Палаты общин Том Тугендхат выдвинул себя на пост лидера партии консерваторов и, соответственно, на должность нового премьер-министра королевства. Бывший глава кабинета Борис Джонсон подал в отставку после того, как из его правительства буквально сбежали более 50 сотрудников, включая нескольких министров. При этом рейтинг поддержки у теперь уже экс-премьера упал до исторического минимума. Положительно о нем отзывались только 19% британцев.

По мнению политологов, отставка Джонсона назревала уже давно. Политика бывшего премьера привела к серьезным проблемам британской экономики, которые обострились после того, как королевство ввязалось в украинский конфликт и начало тратить огромные деньги на поставку оружия и боеприпасов киевскому режиму. Однако многие эксперты считают, что серьезного изменения политического курса в Лондоне ждать не стоит.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.