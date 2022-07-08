ВС РФ применили управляемые мины "Грань" и артиллерийские снаряды "Китолов" на Украине

Российские военные применили против украинских вооруженных формирований сверхточные несбиваемые управляемые мины "Грань" и артиллерийские снаряды "Китолов". Как рассказали в Минобороны, эти боеприпасы наводятся на цель с помощью лазерного целеуказателя-дальномера, который устанавливается на беспилотник. Это позволяет максимально точно поражать цели на позициях противника и заставляет боевиков быстро отступать.

При этом, отступая, украинские военные бросают в окопах оружие и технику, завезенную из стран НАТО. Под Славянском бойцы союзнических сил обнаружили целый склад, на котором хранились немецкие гранатометы и американские противотанковые комплексы. Оружие передали подразделениям Народной милиции ЛНР и ДНР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.