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Политика

МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

Новости часа: МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

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Голосование на выборах мэра Москвы в сентябре будет трехдневным. Оно пройдет с 8 по 10 сентября. Такое решение приняли на заседании Мосгоризбиркома.

Председатель МГИК Ольга Кириллова связала решение с эффективностью аналогичной практики во время пандемии коронавируса и карантинных мероприятий. По ее словам, это даст возможность большему количеству людей принять участие в голосовании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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