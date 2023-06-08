МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

Голосование на выборах мэра Москвы в сентябре будет трехдневным. Оно пройдет с 8 по 10 сентября. Такое решение приняли на заседании Мосгоризбиркома.

Председатель МГИК Ольга Кириллова связала решение с эффективностью аналогичной практики во время пандемии коронавируса и карантинных мероприятий. По ее словам, это даст возможность большему количеству людей принять участие в голосовании.

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