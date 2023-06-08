Новости часа: ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные нанесли превентивный удар по подразделениям ВСУ, атаковавшим на запорожском направлении в ночь на 8 июня. Об этом сообщил Сергей Шойгу.

В Москве запускают акселератор для компаний, в команде которых есть люди с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев. Таковы данные Рособрнадзора.