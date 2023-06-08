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16:45

Политика

Новости часа: ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении

Новости часа: ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении

Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра столицы

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении 8 июня

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы ударного вертолета Ка-52

ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении

Украинские войска регулярно обстреливают Артемовск – Пушилин

ВС России ликвидировали 5 украинских ДРГ в ЛНР и ДНР за сутки

ВСУ начали оборудовать школы-казармы в ближайших к передовой городах и поселках

Кличко заявил о возможном уходе с должности мэра Киева

Минобороны показало боевую работу военных РФ на краснолиманском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные нанесли превентивный удар по подразделениям ВСУ, атаковавшим на запорожском направлении в ночь на 8 июня. Об этом сообщил Сергей Шойгу.

В Москве запускают акселератор для компаний, в команде которых есть люди с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев. Таковы данные Рособрнадзора.

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