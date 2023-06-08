Кличко заявил о возможном уходе с должности мэра Киева

Виталий Кличко заявил о возможном уходе с должности. Мэр Киева рассказал изданию Bild о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы собирается уволить его за плохое состояние инфраструктуры города.

На сайте Зеленского уже появились петиции с требованием уволить Кличко. А тот связывает происходящее с опасением лидера страны относительно возможного участия мэра Киева в будущих президентских выборах.

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