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Кличко заявил о возможном уходе с должности мэра Киева

Кличко заявил о возможном уходе с должности мэра Киева

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Виталий Кличко заявил о возможном уходе с должности. Мэр Киева рассказал изданию Bild о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы собирается уволить его за плохое состояние инфраструктуры города.

На сайте Зеленского уже появились петиции с требованием уволить Кличко. А тот связывает происходящее с опасением лидера страны относительно возможного участия мэра Киева в будущих президентских выборах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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