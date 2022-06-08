Неонацисты размещают бронетехнику и артиллерию в школах Украины – МО РФ

В Минобороны РФ заявили, что неонацисты размещают бронетехнику и артиллерию в школах украинских городов.

Совет Федерации одобрил закон об отмене штрафов за небольшое превышение массы грузовика без разрешения.

Литва испытывает дефицит древесины из-за санкций против России и Белоруссии.

