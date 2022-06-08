В МО РФ заявили о передаче 537 тонн гуманитарной помощи жителям юга Украины, ДНР и ЛНР.

В министерстве отметили, что ВСУ готовят артудар из Сумской области по России для провоцирования ответного огня.

В Минэкономразвития заявили, что годовая инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня замедлилась.

