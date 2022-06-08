Джо Байден вновь оступился, поднимаясь на борт самолета. Это произошло перед поездкой президента США в Лос-Анджелес на саммит Америки.

На распространенных американскими каналами кадрах видно, как Байден делает несколько шагов по трапу, оступается, но, держась за поручень, остается на ногах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

