В МО РФ заявили о подготовке Украиной провокации с химическими веществами в Сумах

Минобороны России заявило о подготовке Украиной провокации с химическими веществами в городе Сумы. Об этом сообщил официальный представитель министерства Михаил Мизинцев.

По его словам, украинская сторона планирует обстрелять приграничные районы России. И после постановочного ответного огня распылить сильнодействующие ядовитые вещества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

