Генсек ООН заявил, что высокие цены на удобрения грозят дефицитом зерна в мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что высокие цены на удобрения грозят дефицитом основных зерновых культур в мире.

Суд подтвердил передачу РЖД оборудования Siemens для ремонта высокоскоростных поездов.

Глава ДНР Пушилин отправил правительство и премьера в отставку.

