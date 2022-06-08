Три человека пострадали в результате украинского обстрела Донецка

Две женщины и ребенок попали под обстрел в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.

Удар был нанесен по центру города шестью снарядами калибром 155 миллиметров с украинской стороны. Уточняется, что артиллерия с таким калибром применяется странами НАТО.

Ранее снаряд попал на территорию донецкого горводоканала. В результате происшествия ранения получили три работника учреждения.

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