Эксперт рассказал, в каком состоянии находится украинская бронетехника

Российская авиация высокоточными ракетами ударила по бронетанковому заводу в Харькове. Там ремонтировалась техника ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, в каком состоянии находится украинская бронетехника. Также эксперт сообщил, какие танки и машины пехоты используются в спецоперации на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.