Минобороны РФ показало боевые вылеты Су-34 с ракетами X-29 в ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ показало боевые вылеты Су-34 в ходе спецоперации на Украине. Эти самолеты вооружены ракетами X-29.

Ракета состоит из пяти частей. Это головка самонаведения, за ней расположен отсек управления, далее – боевая часть ракеты, хвостовая часть и хвостовое оперение.

Вес ракет X-29 составляет 690 килограммов, а длина – 3 900 миллиметров. Максимальная дальность пуска – около 30 километров, минимум – 3 километра.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.