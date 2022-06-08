Российским СМИ в США объявили войну – Захарова

Российским СМИ в США "объявлена война", идет гонение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы собрали в Москве в пресс-центре американских журналистов, руководителей корпунктов всех американских СМИ, которые здесь аккредитованы, и рассказали им просто попунктно, что творится с их российскими коллегами в США на фоне бесконечных заявлений Вашингтона", – сказала Захарова.

По ее словам, американские журналисты, которые работают в России, понятия не имели, как живется их российским коллегам в Штатах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.