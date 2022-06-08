Лавров оценил перспективу встречи Путина и Зеленского

Встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться лишь после возобновления переговоров между Москвой и Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу – мяч на стороне украинцев уже почти два месяца", – сказал он.

По словам Лаврова, Зеленский проявляет "несерьезный подход" к переговорам с Россией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.