Солдаты Росгвардии Краснодарского края вернулись домой из зоны проведения спецоперации

Подразделения Росгвардии Краснодарского края вернулись домой из зоны проведения спецоперации. На въезде в город со стороны станицы Елизаветинской их встречали местные жители.

Бойцов приветствовали громкими криками, размахивая в воздухе российскими флагами. А в пункте постоянной дислокации их ждали родственники и сослуживцы.

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