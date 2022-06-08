Российская авиация уничтожила еще несколько опорных пунктов ВСУ

Вертолеты российской военной авиации уничтожили еще несколько опорных пунктов ВСУ и нанесли удары по местам скопления бронетехники противника. Кроме того, они продолжают сопровождать колонны и доставлять гуманитарные грузы. Кадры боевых вылетов опубликовало Минобороны.

Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 работали на предельно малых высотах и успешно справились с задачей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.