Лавров обсудит с главой МИД Турции украинский кризис

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 июня в Анкаре обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу положение дел в украинском кризисе, а также перспективы возобновления переговоров Москвы и Киева.

Также главы МИД двух стран поговорят о перспективах вывоза зерна из портов Украины.