ВС РФ освободили уже 97% территории ЛНР – Шойгу

Российские войска освободили уже 97% территории ЛНР. Об этом заявил глава российского минобороны Сергей Шойгу.

Кроме того, по его словам, от боевиков зачищены Святогорск и Красный Лиман. Остатки украинской армии продолжают отступать, ее бойцы все чаще сдаются в плен. С начала операции сложили оружие уже 6,5 тысячи украинских военных.

Тем временем Россия запустила сухопутное сообщение с Крымом по материковой части. А поезда смогут ездить на полуостров через Донбасс и Украину.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.