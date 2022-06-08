США передаст Киеву 4 вертолета Ми-17 российского производства

В новом пакете американской военной помощи Киеву помимо прочего, есть четыре вертолета Ми-17 российского производства. Об этом заявили российские дипломаты.

Американцы в свое время купили их для передачи Афганистану. И по всем нормам перенаправлять эти вертолеты в другие страны запрещено.

В российском посольстве утверждают, что таким образом администрация США не только провоцирует обострение конфликта на Украине, но и нарушает закон. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.