Новости мира: в США перенесли слушания по делу Дональда Трампа о секретных документах

Суд в США отложил на неопределенный срок дату заседания по делу о незаконном хранении секретных документов в резиденции экс-президента Дональда Трампа во Флориде. Разбирательство было назначено на 20 мая. Прокурор просил возобновить слушания 8 июля, но суд учел заявления команды адвокатов Трампа, которые хотели, чтобы заседания прошли после президентских выборов, намеченных на ноябрь.

Тем временем Международный олимпийский комитет отказался вручать россиянам награды, которые должны перейти к ним после пересмотра результатов Олимпиады 2016 года. Об этом заявили в пресс-службе организации. Еще шесть лет назад было принято решение признать российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером, но этого так и не произошло. После отстранения Олимпийского комитета России передача медали стала технически невозможной, говорят эксперты.

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