Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 11:30

Политика

Новости мира: в США перенесли слушания по делу Дональда Трампа о секретных документах

Новости мира: в США перенесли слушания по делу Дональда Трампа о секретных документах

Новости мира: 228 человек погибли из-за сильного наводнения в Кении

Российские военные сбили два барражирующих боеприпаса Switchblade украинской армии

ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу ВСУ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 мая

Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года"

Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ 7 мая

Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ

Президент РФ принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая

Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за внимание к развитию столицы

Суд в США отложил на неопределенный срок дату заседания по делу о незаконном хранении секретных документов в резиденции экс-президента Дональда Трампа во Флориде. Разбирательство было назначено на 20 мая. Прокурор просил возобновить слушания 8 июля, но суд учел заявления команды адвокатов Трампа, которые хотели, чтобы заседания прошли после президентских выборов, намеченных на ноябрь.

Тем временем Международный олимпийский комитет отказался вручать россиянам награды, которые должны перейти к ним после пересмотра результатов Олимпиады 2016 года. Об этом заявили в пресс-службе организации. Еще шесть лет назад было принято решение признать российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером, но этого так и не произошло. После отстранения Олимпийского комитета России передача медали стала технически невозможной, говорят эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомспортвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика