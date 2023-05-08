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14:30

Политика

Бойцы группы "Вагнера" взяли штурмом здание на западе Артемовска

Бойцы группы "Вагнера" взяли штурмом здание на западе Артемовска

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Бойцы группы "Вагнера" взяли штурмом здание на западе Артемовска. Оно расположено вблизи медучилища. В этой зоне еще сохраняется сопротивление украинских войск. РИА Новости опубликовало кадры боя. Штурмовики ворвались в здание и ведут стрелковый бой. В ходе продвижения обнаружена растяжка, ее удалось обезвредить. После взятия здания бойцы начали огонь на подавление позиций противника в соседних строениях.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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