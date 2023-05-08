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Политика

Украинская артиллерия за сутки более 40 раз обстреляла территорию ДНР

Украинская артиллерия за сутки более 40 раз обстреляла территорию ДНР

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Украинская артиллерия за сутки более 40 раз обстреляла территорию ДНР. Били в основном по жилым кварталам. Под огнем оказались семь мирных населенных пунктов. Один человек погиб, есть раненые, сообщили в местной администрации. За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Медикам приходится работать в очень тяжелых условиях, но никто из них не собирается покидать опасную территорию, ведь помощь нужна не только раненым.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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