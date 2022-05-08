Возможные санкции Запада против патриарха Кирилла не повлияют на РПЦ – митрополит.

Израиль с 20 мая отменяет обязательный ПЦР-тест для иностранцев – Минздрав страны.

В Госдуме предложили включить поисковые экспедиции в школьную программу – первый зампред комитета ГД по просвещению.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.