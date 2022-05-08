СК РФ завел дела о применении запрещенных методов ведения войны против ряда командиров ВСУ

СК России завел дела о применении запрещенных методов ведения войны против ряда командиров ВСУ.

Портреты героев Великой Отечественной войны вернули на аллею славы в Херсоне, сообщает агентство РИА Новости.

В Дептрансе Москвы заявили, что восстановление движения трамваев по Лефортовскому мосту отложено из-за ухудшения погоды.

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