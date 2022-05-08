Минобороны заявило об эвакуации почти 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР, с Украины в РФ

В Харькове в детской больнице боевики оборудовали склад боеприпасов – МО РФ.

В Минобороны РФ заявили об эвакуации почти 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины в РФ за сутки.

Трехметровые красные звезды ко Дню Победы установили у 10 станций метро в Москве.

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