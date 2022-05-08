Заявление G7 следует расценивать как признание успехов РФ в спецоперации – Володин

Заявление G7 следует расценивать как признание успехов РФ в спецоперации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

YouTube удалил видеозаписи с главой "Роскосмоса" Рогозиным, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Было удалено более 20 записей.

Волонтеры-фотографы сделают для участников акции "Бессмертный полк" снимки на память.

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