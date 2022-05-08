В МО РФ заявили, что ВС РФ был сбит украинский беспилотник "Байрактар-ТБ2"

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил о том, что у острова Змеиный российскими военными был сбит украинский беспилотник "Байрактар-ТБ2".

Кроме того, возле Николаева была уничтожена пусковую установку "Оса-АКМ", а в районе Соледара – установкп "Смерч".

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