YouTube удалил более 20 видеозаписей с участием главы "Роскосмоса" Рогозина

Видеохостинг YouTube удалил более 20 видеозаписей с участием главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщили в госкорпорации.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ухудшению обстановки с природными пожарами в Сибирском федеральном округе поспособствовали праздники.

Автопробег в честь Дня Победы впервые прошел в Судане.

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