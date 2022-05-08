Трехметровые звезды установили у 10 станций столичного метро ко Дню Победы, сообщает Дептранс Москвы.

Постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против РФ, передает издание Bloomberg.

Врио главы МЧС России заверил, что все пострадавшие от природных пожаров получат помощь.