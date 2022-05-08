Светомузыкальный фонтан в Парке Горького в Москве запустят 9 мая в праздничном режиме.

Первая продукция будет отгружена через порт Мариуполя в мае, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Грузовик опрокинулся на легковую машину на МКАД, пострадали два человека.