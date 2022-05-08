ВСУ выпустили 40 ракет из "Градов" по Горловке – ДНР

В Донецкой народной республике заявили, что украинские военные выпустили 40 ракет из "Градов" по Горловке.

Задержан мэр омского города Называевск, где из-за пожаров сгорели не менее 100 жилых домов. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочий.

Общая площадь пожаров в Сибири превысила 65 тысяч квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.