Две установки С-300 ВСУ уничтожены в Харьковской области – МО РФ

В Харьковской области уничтожены две пусковые установки С-300 ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В РФ зафиксировали 118 смертей от коронавируса за сутки, это минимум с 5 октября 2020 года.

В Бирюлевском дендропарке зацвела сакура.