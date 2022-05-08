Военные РФ уничтожили командный пункт механизированной бригады ВСУ в районе Пятихатка

Высокоточными ракетами были уничтожены командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе Арциза, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Помимо этого, авиация России уничтожила украинский корвет проекта 1241 в районе Одессы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.