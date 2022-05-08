ВКС России уничтожили украинский корвет в районе Одессы

Воздушно-космические силы России уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы, следует из данных от Минобороны. В ведомстве также заявили, что над островом Змеиный были сбиты два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет МИ-24.

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