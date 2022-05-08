ВС РФ уничтожили более 1 тыс летательных аппаратов с начала спецоперации на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили более одной тысячи летательных аппаратов с начала спецоперации на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также за ночь уничтожены две артиллерийские батареи на огневых позициях, до 420 националистов, два украинских зенитных комплекса С-300 и сбит беспилотник "Байрактар". Кроме того, в районе Одессы уничтожен украинский корвет проекта 1241. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.