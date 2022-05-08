Против России ввели более 10 тысяч санкций – Володин

Против России ввели 10 128 санкций. Это больше, чем вводили против какого-либо другого государства за всю историю их существования. Об этом заявил спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

При этом парламентарий подчеркнул, что попытка подорвать экономику России дает Западу обратный эффект, поскольку "все, что нас не убивает, делает сильнее". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.