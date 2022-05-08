Сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ рассказали о безответственном отношении командования

Сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ рассказали о безответственном отношении, которое к ним проявляло украинское командование. Кадрами поделилось министерство обороны России.

По словам пленных, российская сторона проявила к ним больше заботы, чем командиры ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.